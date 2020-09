Norris verwacht lange race: ‘Verder opschuiven wordt moeilijk’

Lando Norris verwacht een moeilijke Russische GP. De Britse jongeling, die vanaf de zesde plek start, vreest dat de race pace van Renault en Racing Point te snel is om hen te bedreigen in zijn McLaren. “Hopelijk kunnen we wat doen bij de start.”

Norris moet in Sotsji tevreden zijn met de achtste startplek, zijn teamgenoot Carlos Sainz rijdt tijdens de kwalificatie de zesde tijd. “Mijn kwalificatie was oké, maar niet perfect. Het was een beetje rommelig”, vertelt Norris na de sessie aan Sky Sports. “In Q1 had ik last van het verkeer, daardoor moest ik een tweede set banden gebruiken, wat dan weer in mijn nadeel was in Q3. De auto voelde goed, ik had gewoon een extra setje banden nodig.”

Lees ook: Polesitter Hamilton moet zich bij de stewards melden

Met Sergio Pérez en Daniel Ricciardo op plaatsen vier en vijf is McLaren pas het derde middenveldteam op de startgrid in Rusland. Norris verwacht dat dat ook tijdens de race zo zal zijn. “Renault is sneller dan ons, ik verwacht dat dat ook zo zal zijn in race pace.”

“Hetzelfde geldt voor Pérez”, gaat Norris verder. “Ik denk dat het moeilijk wordt om verder op te schuiven, hopelijk kunnen we wat bij de start”, besluit de McLaren-coureur.

Lees ook: Bottas: ‘Derde is een goede startplek, plus ik start op de goede band’