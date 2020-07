Norris verwacht weinig inhaalacties op Mugello: ‘Maar is een geweldig circuit’

Lando Norris verwacht dat er weinig inhaalacties zullen plaatsvinden op het ‘geweldige’ Italiaanse circuit Mugello, dat dit jaar voor het eerst een Formule 1-race zal organiseren. Volgens de Brit zal het circuit een fysieke uitdaging worden vanwege de snelle bochten.

Mugello organiseert in september voor het eerst een Formule 1-race, nadat het al in 2012 het toneel was van de testdagen. Norris is al bekend met Mugello, waar hij in 2015 in de Italiaanse Formule 4 heeft gereden. “Ik kijk ernaar uit”, zegt Norris tegen Motorsport.com. “Ik heb er in 2015 geracet met de Italiaanse Formule 4, het was echt heel gaaf. Het is een snel circuit met gemiddelde en snelle bochten, weinig chicanes. Het lijkt in sommige opzichten op Oostenrijk, zonder de zware remzones”, aldus de Brit.

Dankzij de snelle bochten is Mugello een fysieke uitdaging voor de coureurs, weet ook Norris. “Deze gemiddelde en snelle bochten testen de fysieke eigenschappen van de coureurs tot het uiterste, dit is de Formule 1 tot het uiterste wat betreft hoe snel Formule 1-auto’s in dit soort bochten zijn”, zegt hij.

In de MotoGP, waar Mugello een vaste waarde is, levert dit circuit normaliter het nodige spektakel op. Norris verwacht dat het echter voor de Formule 1 een ander verhaal wordt. “Het is misschien niet het beste voor racen, ik weet niet of je echt inhaalacties kan verwachten tussen de eerste en laatste bocht. Het zal dus een beetje lijken op Hongarije. Maar het is tegelijkertijd ook een geweldig circuit, de kwalificatie zal ongelooflijk zijn”, aldus Norris.