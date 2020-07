Seidl: ‘Triple-headers moeten niet de nieuwe norm worden’

Gezien de speciale omstandigheden van het huidige Formule 1-seizoen heeft McLaren-teambaas Andreas Seidl er alle begrip voor dat er soms drie races in drie weekends op rij worden ingepland. Maar, waarschuwt hij, deze zogenaamde triple-headers moeten niet de nieuwe norm worden.

“Gezien de speciale omstandigheden dit jaar, is het iets waar we nu maar even mee moeten omgaan”, doelt hij in gesprek met Autosport op hoe de coronacrisis de kalender door elkaar heeft geschud, “maar tegelijkertijd moet dit niet de nieuwe norm worden voor toekomstige Formule 1-seizoenen”, meent hij.

Met net een triple-header achter de rug (met twee races in Oostenrijk en één in Hongarije) en nog drie keer drie raceweekends op rij voor de boeg in de komende drie maanden en een beetje, wordt het namelijk echt wel even doorbijten voor de teams, volgens Seidl.

Voor de teams zijn de triples immers niet alleen hard werken op circuit, maar betekenen ze ook dat het personeel veel van huis is. “Dat is hier wel het moeilijkste aan”, denkt hij. Volgens Seidl mag ook niet vergeten worden dat triple-headers alleen maar zwaarder worden naarmate het seizoen vordert.

Voor de meeste teams is de aanstaande triple-header (met twee races in Silverstone en één in Spanje) misschien wel de makkelijkste, gezien zeven van de tien teams in Engeland zitten. Daarna volgen nog twee triples (Spa-Monza-Mugello en de Nürburgring-Portimão-Imola) met een tussenstop in Sotsji.