Lando Norris reed vrijdag naar de snelste tijd in de tweede vrije training voor de GP van Hongarije. Na teleurstellende resultaten in Oostenrijk en Groot-Brittannië hoopt de 24-jarige coureur op de Hungaroring een nieuwe tik uit te delen aan zijn rivalen van Red Bull. Een allesbeslissende kwalificatie maakt zijn opwachting, al denkt Norris dat liefst acht auto’s kans maken op pole position.

LEES OOK: VT2 GP Hongarije: Verstappen en Norris zetten zich schrap voor volgende duel

Na VT2 belooft de GP van Hongarije een nieuwe krachtmeting te worden tussen Max Verstappen en Lando Norris. Laatstgenoemde is een van de hoofdrolspelers in het huidige seizoen en de grootste rivaal voor de Nederlandse wereldkampioen. In aanloop naar de laatste vrije trainingssessie en een cruciale kwalificatie, is Norris allesbehalve ontevreden.

“Het gaat redelijk goed”, zei een positieve Norris tegen Sky Sports. “We hebben mooi werk verricht op vrijdag en ik heb een lekker rondje kunnen rijden.” Toch denkt de 24-jarige Brit dat de andere teams nog niet het achterste van de tong hebben laten zien. “Ik denk dat het heel dicht bij elkaar ligt”, voorspelde hij. “Zeker tussen McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull. Ik heb het gevoel dat we hier acht auto’s hebben die gaan vechten voor pole position.”

Buiten de topteams ziet Norris nog genoeg andere gevaren opdoemen in aanloop naar de GP van Hongarije. “Andere auto’s zagen er ook snel uit, zoals de Haas“, vervolgde hij. De McLaren-coureur doelde ongetwijfeld op Kevin Magnussen, die één dag nadat bekend werd dat hij ontslagen wordt door Haas, naar de zesde tijd reed in VT2. “Het was een goede eerste dag, maar er is wel nog wat werk te doen als we zeker willen zijn van onze positie”, besloot Norris.

LEES OOK: Hamilton betreurt extreme hitte in Hongarije: ‘Auto voelt niet goed’

Niet iedereen is even positief over de resultaten van de eerste vrije trainingen. Bij Mercedes wordt er getwijfeld of ze echt een gooi kunnen doen naar de eerste startrij en een eventuele overwinning. De Hongaarse hitte speelt de silver arrows parten.

Lees hier alles over de aankomende GP van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)