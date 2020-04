Norris vreest G-krachten bij herstart F1-seizoen: ‘Zal een schok zijn voor het lichaam’

Hij reed zijn laatste kilometers in februari tijdens de wintertest in Barcelona, Lando Norris vreest dan ook dat de eerste meters in zijn McLaren flink pijn zullen doen. “Zelfs de meest fitte persoon in de paddock zal het zwaar hebben.”

Norris laat zich vooral online zien en dan komen er weinig gewichten aan te pas. Maar hij maakt zeker tijd vrij voor zijn oefeningen. “Ik heb me geconcentreerd op de dingen waar ik me op kan richten. Mijn fysieke training dus, ik probeer de vorm te houden die ik had tijdens de wintertest. Vooral omdat zodra we weer gaan racen het lichaam een opdonder zal krijgen.”

Zijn racebrain en reactievermogen onderhoudt hij dus met de nodige uren in zijn sim thuis. Hij bedwingt hier en daar wat Engelse heuveltjes op de fiets maar de G-krachten heeft hij al 2 maanden moeten missen. “We doen nu helemaal niets, testen niet eens, we rijden niet in een Formule 3-auto of wat voor racewagen dan ook. Het enige rijden dat ik heb gedaan is op de openbare weg en dat is niet eens veel geweest. En dan stappen we straks in de snelste auto van de wereld, met een x-aantal g-krachten in de bochten. Dat zal een schok zijn.”

En tegen deze ‘lockdownluiheid’ zijn ook de getrainde lichamen van coureurs niet bestand, meent Norris. “Het lichaam verandert en raakt gewend aan het rijden in een Formule 1-auto. Je kan trainen wat je wil thuis met nekoefeningen. Maar de krachten zodra je in een Formule 1-auto spring, dat is niet na te bootsen. Het zal een schok zijn voor iedereen. Je kan de fitste persoon zijn van de paddock of in de wereld maar het zal zwaar zijn.”