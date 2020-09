Norris vreest lange race: ‘Onze racepace zal niet bijzonder zijn’

Lando Norris vreest dat het voor McLaren een lange race gaat worden op het Italiaanse Mugello. De Brit strandde in Q2 en zal vanaf de elfde plek starten nadat het team al het hele weekend geen sterke indruk maakt: “Onze racepace zal niet bijzonder zijn.”

“Het was de hele tijd close”, vertelt Norris, die door teamgenoot Carlos Sainz werd afgetroefd voor een plek in Q3. “Het is lastig, dit circuit is niet makkelijk voor ons. We worstelden gisteren en vandaag. De derde vrije training was slecht van ons. Ik worstelde veel met de auto onder deze omstandigheden met de wind, het asfalt en ik kreeg de banden gewoon niet in de window. Het was een zware start van de dag”, aldus de Brit.

Na de teleurstellende resultaten in de vrije trainingen besloot McLaren om aan de auto van Norris te sleutelen, wat volgens de Brit wel heeft geholpen. “We hebben een aantal aanpassingen doorgevoerd voor de kwalificatie, we hadden het gevoel dat we wel wat moesten veranderen, we konden het niet zo laten. Het waren goede aanpassingen, ik had meer vertrouwen in de kwalificatie. De auto kwam meer tot leven. Ik was blij en heb meer vertrouwen dan ik vóór de kwalificatie had. Maar het is frustrerend om Q3 op een tiende te missen. Zo gaat dat soms, ik moet het beter doen”, aldus Norris.

Norris vreest dat de race niet veel beter zal gaan voor McLaren, op basis van de resultaten in de vrije trainingen. “De raceomstandigheden zijn anders. De kwalificatie hier past wel bij ons en de race zou zomaar meer zoals gisteren kunnen gaan, toen we het lastig hadden. Vandaag hebben we het niet zo slecht gedaan, het was niet zo goed als Monza en andere races, maar we weten dat de racepace morgen niet bijzonder zal worden. Het gaat een lange race worden”, concludeert de Brit.