Het belooft een van de belangrijkste verhaallijnen van 2025 te worden: hoe vergaat het Lewis Hamilton straks bij Ferrari? De Britse vedette kiest op 40-jarige leeftijd voor een nieuwe uitdaging bij de Scuderia. Sceptici vragen zich af of Hamilton, die twaalf jaar voor het team van Mercedes heeft gereden, nog steeds strijdlustig genoeg is voor de top van de Formule 1. Lando Norris wil iedereen die twijfelt aan Hamilton waarschuwen; aan motivatie zal het hem niet ontbreken.

Lando Norris was deze week op Silverstone te vinden, waar hij zijn eerste testmeters reed in de MCL39. Met deze nieuwe McLaren-bolide hoopt hij opnieuw te kunnen strijden om het kampioenschap. De 25-jarige Brit beseft dat de messen geslepen zijn; meerdere concurrenten azen op de titel. Ook de 40-jarige Lewis Hamilton, die dit jaar voor het eerst achter het stuur van een Ferrari kruipt, wil Norris niet onderschatten. In gesprek met Sky Sports legde hij uit dat Hamilton alleen maar extra gemotiveerd zal zijn door deze nieuwe uitdaging.

‘Dan ben je een beetje dom’

“Ik denk dat hij (Hamilton, red.) alleen maar fanatieker wordt”, aldus Norris. “Natuurlijk weet ik het niet zeker, iedereen is anders. Maar ik vind het wel heel cool dat hij voor Ferrari heeft gekozen. Ik denk dat het heel bijzonder is.” De overstap van Hamilton naar Ferrari wordt gezien als een van de grootste transfers in de recente Formule 1-geschiedenis. De Britse veteraan was twaalf jaar onlosmakelijk verbonden aan Mercedes. Tussen 2014 en 2020 won hij liefst zes titels met de Silberpfeilen.

“Ferrari is ongelooflijk”, legde Norris uit. “Ik weet zeker dat hij dat ook vindt. Ik zie geen enkele reden waarom hij niet gemotiveerd zou zijn. Het is een geweldige kans en bovendien een heel gaaf verhaal.” Norris erkende tot slot dat een overstap naar Ferrari veel voordelen met zich meebrengt. “Er komen ook heel veel bonussen bij kijken”, besloot hij. “Er zijn genoeg redenen te verzinnen waarom hij wel gemotiveerd zou moeten zijn. En kom op, het is Lewis. Iedereen die nog aan hem twijfelt, is gewoon een beetje dom.”

