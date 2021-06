Lando Norris zou graag een keer deel willen nemen aan de Indy 500. Volgens de Brit is de Amerikaanse race nog prestigieuzer dan Monaco.

“Ik kijk het zeker”, zegt Norris tegen RACER. Afgelopen weekend vond de 105e editie van de Indy 500 plaats, voor de vierde keer gewonnen door Helio Castroneves. “Normaal gesproken is het in het weekend van Monaco”, vertelt Norris. “Ik kijk zoveel mogelijk IndyCar-races als ik kan.” De McLaren-coureur wil zich het liefst eerst focussen op de Formule 1, maar sluit deelname aan de IndyCar-series niet uit. “Ik zou het ooit wel heel graag willen doen.”

De Indy 500 is één van de drie races die samen de Triple Crown vormen. De 24 uur van Le Mans en de F1 Grand Prix van Monaco zijn de andere twee. Alleen Graham Hill lukte het om alle drie de races te winnen. Het winnen van de Triple Crown is daarom een bijzondere droom voor veel coureurs.

(Photo by Andy Hone / LAT Images)

Norris won nog niet één van de races, maar stond wel op het podium in Monaco dit jaar. Volgens de Brit is Monaco echter minder bijzonder dan de Indy 500. “Het mooie aan het winnen van Monaco is de geschiedenis ervan”, zegt hij. “Want als je op pole start en in bocht 1 kunt leiden, is dat bijna een gegarandeerde overwinning. Dus het is niet alsof je iets ongelooflijks doet om te winnen”

Dat is bij de Indy 500 heel anders, denkt Norris. “Bij Indy moet je iets heel bijzonders doen om te winnen met je strategie, je brandstof en dat soort dingen”, aldus de nummer drie in het F1-wereldkampioenschap. “Ik denk dat Indy meer prestigieus is, omdat het zo uniek is en zo anders dan alle andere dingen die je normaal ziet. Dus het is iets wat ik graag zou willen doen.”

Hoewel Norris nog nooit een van de drie races won, stond hij dus wel al een keer op het podium in Monaco. Bovendien heeft hij al een 24-uurs race achter zijn naam staan. In 2018 nam Norris deel aan de 24 uur van Daytona. De jongeling heeft dus al wat ervaring opgedaan en tijd is aan zijn zijde. Graham Hill was 43, en dus meer dan twee keer zo oud als Norris nu, toen hij de Triple Crown completeerde.