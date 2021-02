Norris wil stijgende lijn doortrekken en vormdip zoals halverwege 2020 voorkomen

McLarens Lando Norris begon en eindigde 2020 sterk, maar had halverwege het jaar naar eigen zeggen een dip. Dat wil de jonge Brit dit seizoen uiteraard voorkomen.

Norris begon 2020 voortvarend met een podiumplek en twee vijfde plaatsen in de eerste vier races, terwijl hij het jaar ook sterk afsloot met een vierde en vijfde plek in de laatste drie Grands Prix. Tussendoor zaten er ook zeker goede races tussen, maar waar Norris na vier races vijfde in het WK stond, eindigde hij na 17 Grands Prix op de negende plek in het WK.

“Ik had halverwege het jaar een dip, een wat mindere periode waarin ik met name worstelde in de kwalificatie”, wordt Norris nu geciteerd door Motorsport Week. “Dat kwam omdat ik toen niet helemaal het vertrouwen in de auto had en de setup niet helemaal kreeg zoals ik wilde”, legt hij uit.

Als oorzaak hiervoor wijst Norris onder meer naar nieuwe onderdelen die McLaren gedurende 2020 op de MCL35 introduceerde en volgens hem net een andere rijstijl vereisten. “Dat maakte het wat lastiger voor me, want sloot niet perfect aan bij hoe ik graag met de auto rij.”

Door goed hun eigen plan te trekken en aan de setup te werken, slaagden Norris en zijn crew er echter in de auto weer meer naar zijn zin te krijgen. “Ik presteerde toen ook weer beter.” Het doel voor aanstaand seizoen, zegt Norris nu, “is 2021 beginnen zoals ik vorig jaar afsloot en gelijk sterk zijn.”

