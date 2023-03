Lando Norris hoopt vandaag een nieuwe start van zijn Formule 1-seizoen te maken. De Engelse coureur van McLaren beleefde een waardeloze seizoensopener. In Bahrein moest hij zelfs vijf pitstops maken en eindigde hij op de zeventiende plaats.

Na afloop van de race bleek dat de Mercedes-krachtbron van Norris’ bolide werd geteisterd door pneumatische problemen. In aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië besloot het team dan ook de complete power unit (zonder gridstraf) te vervangen en dus zou McLaren dit weekend weer omhoog moeten kunnen kijken. Tijdens de vrijdagse vrije trainingen op het Jeddah Corniche Circuit zag het daar echter nog niet naar uit: Norris eindigde op de twintigste en twaalfde plaats. Teamgenoot Oscar Piastri werd veertiende en negentiende.

Dat zijn niet echt de posities waar McLaren thuishoort en dus wakkerden de geruchten aan over een voortijdig vertrek van Norris uit Woking, waar hij nog een contract heeft tot eind 2025. “Ik moet er vooral om lachen”, schamperde de 23-jarige coureur. “Ik ben op een punt aanbeland dat het geen invloed meer op me heeft. Waar ik alleen niet tegen kan is als er echt bullshit wordt verkondigd en het mensen binnen het team raakt. Tot op zekere hoogte is kritiek acceptabel, logisch zelfs. Maar het is niet leuk als het te veel wordt en van invloed is op de mensen binnen het team. Sommige collega’s kennen de waarheid niet, maar als team proberen we alles goed uit te leggen en lichten we ook mijn kant van het verhaal toe.”

Geen sprake van crisis

Norris ontkent dat er binnen het team sprake zou zijn van een crisissfeer. “Het klinkt allemaal veel erger dan het is. Dit een crisis noemen? Verre van dat. Het is duidelijk dat we niet staan waar we willen staan, maar we weten wat er beter moet en vertrouwen erop dit weekend punten te scoren.”

