Lando Norris hoopt dat hij vandaag een felbegeerd plaatsje in Q3 kan pakken in de kwalificatie na een moeizame vrijdag. De McLaren-coureur was teleurgesteld in de snelheid van McLaren, al helemaal omdat het nog wat te winnen heeft ten opzichte van de concurrentie: “Het gat naar Alpine was best groot.”

Voor Lando Norris stond de vrijdag in het teken van nummer 9, aangezien de Brit zowel in de eerste als tweede vrije training op de Hungaroring op die plaats terug te vinden was. Hij was daarmee de best geklasseerde McLaren-coureur, aangezien teamgenoot Daniel Ricciardo het moest doen met de veertiende en dertiende tijd. Norris was teleurgesteld na de moeizame vrijdag, ook omdat het team zelf verwacht had er beter voor te staan.

“Alpine was erg snel vandaag, AlphaTauri was erg snel vandaag”, zo kijkt Norris om zich heen na de eerste twee vrije trainingen op de Hungaroring. “Ferrari was misschien iets langzamer dan we gedacht hadden. Ik had verwacht dat ze hier heel snel zouden zijn, dus geen idee. Zelfs wij hadden verwacht dat we iets sneller zouden zijn”, aldus de Brit.

Wat niet hielp, waren de zeer hete omstandigheden in Hongarije. De buitentemperatuur lag ruim boven de 30 graden en de asfalttemperaturen lagen zelfs boven de 60 graden. Kortom, zeker geen ideale omstandigheden voor de teams en coureurs, die flink zweetten in de sauna, zoals Valtteri Bottas de omstandigheden beschreef. Ook Norris merkte een verschil op ten opzichte van vorig jaar.

“De omstandigheden zijn heel anders. Het was vorig jaar veel koeler”, herinnert de McLaren-coureur zich. “Het asfalt was wat fris en nieuw. Het is nooit hetzelfde. We gaan samen wat dingen bespreken en zullen kijken wat we kunnen verbeteren”, aldus Norris.

Norris verwacht dat het inhalen op dit bochtige circuit lastig zal worden en dus weet hij wat hem in de kwalificatie te doen staat: Q3 bereiken. “Het was een van onze moeizaamste sessies”, wijst hij naar de tweede vrije training. “We zijn normaliter niet zo geweldig in VT2, maar we worstelden nog nooit zoveel als nu. Het gat naar Alpine was best groot. Het is dus ons hoofddoel om Q3 te bereiken, zeker omdat de kwalificatie hier zo belangrijk is”, besluit Norris.