Na een bloedhete vrijdag op de Hungaroring hoopt Carlos Sainz dat het de rest van het weekend in Hongarije wat gaat afkoelen. Regendruppels zou de Spanjaard niet erg vinden: “Het zou niet alleen ons, maar iedereen moeten helpen.”

Voor Ferrari begon de vrijdag in Hongarije goed. Carlos Sainz noteerde een keurige vierde tijd terwijl teamgenoot Charles Leclerc op de zevende plek was terug te vinden. Toen was het al bloedheet op de Hungaroring, maar ’s middags was het nog een tikkeltje heter. Dat was voor Ferrari slecht nieuws, want het was niet in de top tien te vinden in de tweede vrije training.

“Het was een beetje apart”, zo vat Sainz de vrijdag samen. “In de eerste vrije training waren we blij met hoe alles verliep. De tweede vrije training was vreemd, want de auto voelde niet slechter aan. Het is dat de rest verbeterde terwijl wij op de hetere baantemperaturen een stapje terug zetten. Dat is iets om te analyseren en daar moeten we iets aan doen.”

De Spanjaard hoopt dan ook dat de temperaturen zullen dalen gedurende het weekend. Voorlopig heeft het er alle schijn naar dat het iets zal afkoelen, maar nog beter nieuws voor de Ferrari-coureur is dat er regen wordt voorspeld voor zowel de zaterdag als zondag. “Het lijkt erop dat er regen en bewolking komt. Dan kan alles ineens weer door elkaar geschud worden”, aldus Sainz. “Ik hou er wel van. Het zou niet alleen ons, maar iedereen moeten helpen. Deze temperaturen zorgen ervoor dat de Formule 1-auto en de banden op de limiet zitten. Maar hopelijk levert het ons meer een voordeel op”, lacht de Spanjaard.

Foto: BSR Agency

Sainz verwacht uitdaging in het middenveld

De Hungaroring wordt vaak omschreven als een ‘Mickey Mouse’-baan. Het heeft veel bochten die elkaar opvolgen en dus is downforce hier heel belangrijk. Eerder dit jaar kon Ferrari nog verrassen in de straten van Monaco met de poleposition voor Charles Leclerc, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat ze datzelfde trucje hier kunnen uithalen.

“Helaas wisten we al voordat we hier kwamen dat we wat zwakheden in ons pakket hebben. We wisten dat deze auto in sommige bochten op dit circuit niet zo goed zou zijn. In Monaco stonden we nooit P10 of P11 in de vrije trainingen. Als we hier een stap in de verkeerde richting zetten, dan staan we meteen buiten de top tien. Dat toont maar aan dat we wat kwetsbaarder zijn op dit soort circuits. We hopen dat we wat snelheid kunnen vinden en dat we aan de top van het middenveld kunnen staan.”

Dat kan nog wel eens een pittige uitdaging worden voor Ferrari, weet ook Sainz, aangezien Alpine, Aston Martin, McLaren en AlphaTauri in VT2 voor het Italiaanse team stonden. “Het gaat niet makkelijk worden, want de Alpine ziet er heel snel uit, McLaren ziet er snel uit en de Aston Martin was ook heel snel. Het is een zeer gemixt middenveld en het zou een interessant gevecht moeten worden”, aldus Sainz.