Ferrari excelleerde dit jaar in de bochtige straten van Monaco en was ook sterk op de trage baandelen in Bakoe, maar Carlos Sainz verwacht niet dat de Scuderia ook in Hongarije vooraan zit. “Met de huidige auto’s zijn veel bochten op de Hungaroring gewoon medium tot snel geworden.”

In Monaco én Bakoe pakte Sainz’ Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc zelfs poleposition, terwijl Sainz tweede werd in Monaco. Waar Hongarije vroeger net als Monaco als een high-downforce circuit werd gezien, gaat dat volgens Sainz tegenwoordig echter niet meer op voor de baan in Boedapest.

“Met de huidige auto’s zijn veel bochten op de Hungaroring medium tot snelle bochten geworden”, wordt hij geciteerd door Marca. “In Monaco of Bakoe heb je bochten die je in z’n twee of drie neemt. In Boedapest neem je de bochten in de middelste sector nu echter steevast in zijn vier of vijf door de hoeveelheid downforce die we hebben”, legt Sainz uit.

“Het is dus niet langer puur een low-speed circuit”, vervolgt Sainz. “Ik denk dan ook niet dat dit een uitzonderlijk goed circuit voor ons is. Ik denk wel dat we een goede kans hebben direct achter Mercedes en Red Bull te zitten”, zegt hij. “Maar downforce blijft bepalend en aan de data te zien liggen Mercedes en Red Bull echt nog wel voor op ons.”

