Niet Lewis Hamilton – met zijn honderd polepositions – of Red Bulls Max Verstappen, maar Charles Leclerc is volgens Carlos Sainz de snelste coureur van allemaal in de kwalificatie.

Dus als je je met iemand wil meten in de kwalificatie, vertelt Sainz aan de BBC, dan is er geen betere graadmeter dan zijn eigen Ferrari-teamgenoot Leclerc. “Ik denk dat hij, als je naar de hele grid kijkt, in de kwalificatie het snelst van allemaal is. Ik leer er dan ook heel veel van dat ik nu kan zien hoe hij op zo’n hoog niveau presteert.”

Natuurlijk is Leclerc snel, zegt Sainz: “Maar het is niet alleen zijn snelheid. Hij werkt ook keihard en is sterk als het op teambuilding aankomt. Hij heeft heel veel sterke punten die hem zo’n goede coureur maken”, prijst Sainz zijn Ferrari-collega.

“Ik geniet dan ook echt van deze uitdaging”, zegt Sainz, die aan zijn eerste jaar bij de Scuderia bezig is, over zijn strijd met Leclerc. “Want ik weet dat er achter het stuur van een Ferrari waarschijnlijk niemand sneller is over een enkel rondje.”

Leclerc (links) en Sainz.

Ervaring met auto is cruciaal

Of Leclerc qua pure pace de snelste coureur op de grid is, kan Sainz echter niet zeggen. Hoewel hij naast Verstappen en Lando Norris heeft gereden bij zijn vorige teams, weet hij bijvoorbeeld niet hoe Hamilton te werk gaat. “Maar ik denk dat iedereen die je nu in een Ferrari zet, heel veel moeite zou hebben om Charles in de kwalificatie te verslaan.”

Dat komt dan ook, legt Sainz uit, omdat de samenwerking tussen team en coureur en hoezeer je als coureur bekend bent met je auto cruciaal is. “Charles zit al drie jaar bij Ferrari en weet precies hoe hij in Q3 van de kwalificatie een rondje eruit moet persen. Hij weet precies hoe de auto reageert en heeft het talent dat uit te buiten.”

Met Verstappen bij Red Bull, Norris bij McLaren en Hamilton bij Mercedes, is dat hetzelfde verhaal, volgens Sainz. “Dat zijn jongens die absoluut op hun piek zitten als het op presteren met die auto’s aankomt, want ze hebben die ervaring met die bolides.”

