Nyck de Vries benieuwd naar Toyota-test, wil graag door in WEC

Nyck de Vries test komende zondag Toyota’s TS050 Hybrid LMP1-bolide. Het besturen van de auto die de laatste twee edities van de 24 Uur van Le Mans én de WEC-titel van 2018-2019 heeft gewonnen, is een mooie kans voor de Nederlander. “Maar waar het verder toe kan leiden, weet ik niet.”

Dat vertelt De Vries in gesprek met FORMULE 1. De Vries komt al sinds medio 2018 uit in het World Endurance Championship, maar dan in de LMP2. De LMP2 is de op één na hoogste klasse en hij rijdt daarin voor Racing Team Nederland.

Voor dat team doet hij zaterdag ook mee aan de race in Bahrein, zondag test Nyck de Vries er dan met de Toyota.

‘Goede job doen’

De Vries, die in 2019 natuurlijk ook kampioen is geworden in de Formule 2, verheugt zich uiteraard op de test in topmateriaal uit de LMP1, de hoogste WEC-klasse. “Het doel is ook altijd een zo goed mogelijke job te doen”, zegt hij. “Waar het verder toe kan leiden, weet ik niet.”

Lees ook: Superieure Nyck de Vries verovert titel in Formule 2

De agenda van De Vries is sowieso al rijkelijk gevuld voor volgend jaar. Sinds medio september mag hij zich namelijk fabriekscoureur van Mercedes’ Formule E-team noemen. Daarnaast doet hij simulatorwerk voor het Mercedes Formule 1-team. En het WEC-seizoen (dat 2019 en 2020 beslaat) loopt nog tot en met half juni door.

De Vries wil door in WEC

De Vries wil ook graag doorgaan in het WEC, vertelt hij. “Ja, zeker weten. Want ik vind dat namelijk een mooie combinatie met de Formule E.” Of de Toyota-test deuren opent bij de Japanse fabrikant, weet hij niet. “Maar ik vind het super interessant een keer in die Toyota te testen, want het schijnt een hele complexe auto te zijn.”

“We moeten maar zien waar het verder toe kan leiden”, herhaalt De Vries. Vooralsnog lijkt de Formule E voor hem hoe dan ook met stip op één op het prioriteitenlijstje te staan. “Want ik heb in die klasse een geweldige kans gekregen van Mercedes.”

Lees ook: Nyck de Vries met Mercedes in Formule E: ‘Dit is een spannend project’

Nyck de Vries is niet de enige die de Toyota test; ook de Japanner Kenta Yamashita en Fransman Thomas Laurent testen in Bahrein voor Toyota.

Een rondje over het circuit van Bahrein in de Toyota TS050 Hybrid.