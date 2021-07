Esteban Ocon staat voor een raadsel door zijn recente achterstand op Alpine-teamgenoot Fernando Alonso en denkt dat er iets met zijn auto aan de hand is. “Het verschil is gewoon te groot.”

Ocon begon goed aan 2021 en verdiende zelfs een vroege contractverlenging bij Alpine, maar sinds hij vlak voor de Franse Grand Prix een nieuwe deal tekende, loopt het een stuk minder lekker. Ocon heeft sindsdien geen kwalificatieduel meer gewonnen van Alonso, terwijl Alonso zeven punten heeft gepakt in die drie races en Ocon geen.

Het verschil qua rondetijd tussen Ocon en Alonso is daarbij ook opvallend. Ocon zelf wijst daarbij ten overstaan van The-Race vooral naar het onderlinge verschil van bijna een seconde in hun eerste Q1-run in Oostenrijk. “Dat verschil is gewoon te groot. Er is dus zeker iets dat niet goed werkt en we moeten begrijpen wat dat is”, stelt de Fransman.

Volgens Ocon is het ‘lastig om de vinger op de zere plek te leggen’ en wil hij ook niet openlijk speculeren wat het is. “Want we willen andere teams niet wijzer maken.” Maar: “We zien wel wat dingen waarbij er een verschil te zien is”, geeft hij aan.

Ocon hoopt dan ook op ‘een verse start’ vanaf Silverstone, waarvoor hij ‘zoveel mogelijk onderdelen’ op de auto wil vervangen. “Ik weet niet precies wat allemaal, maar zoveel mogelijk. Ik ga het er met het team over hebben en dan gaan we er alles aan doen. Hoe meer nieuwe onderdelen, hoe meer we kunnen uitsluiten.”

