Esteban Ocon denkt dat de Formule 1, als de auto’s volgend jaar dichter bij elkaar liggen, interessanter kan worden dan voetbal. De Fransman merkt op dat de Formule 1 populairder is geworden: “Iedereen praat erover.”

De Formule 1 is de afgelopen jaren in populariteit gestegen. Een deel van dat succes is te danken aan de Netflix-documentaireserie Drive to Survive, waardoor de sport wereldwijd plots veel nieuwe fans kreeg. Dat was met name goed te merken in de Verenigde Staten, waar de tribunes van het Circuit of the Americas dit jaar gevuld waren met, verdeeld over het hele weekend, 400.000 fans. Nog nooit kwamen er zo veel Formule 1-fans af op een circuit en dat is een goede zaak volgens Alpine-coureur Esteban Ocon.

“Het is fantastisch hoe dit zich ontwikkelt”, zegt Ocon, die dit jaar de Grand Prix van Hongarije won, tegen Motorsportweek. “Natuurlijk zijn er nog zaken die we beter kunnen doen, maar we proberen verschillende dingen, de races waren interessant, er zijn vandaag de dag meer kansen en het is gewoon gestoord tot aan de laatste ronde toe.”

“Die laatste ronde van 2021 vat het hele seizoen samen omdat het ook zo in 2020 was”, vervolgt Ocon. “Als we de auto’s dichter bij elkaar kunnen brengen, dan zal de Formule 1 voetbal waarschijnlijk inhalen op basis van hoe interessant het is. Ik zou erg blij zijn als dat het geval is. Iedereen praat over Formule 1”, stelt Ocon vast. “Ik heb wat vrienden die niet echt fan waren van de sport, maar die volgen het nu volledig. Dat is gewoon geweldig”, besluit de Alpine-coureur.

