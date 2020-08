Ocon geeft zichzelf een zes: ‘Hopelijk zullen we verbeteren’

Esteban Ocon geeft zichzelf voor de eerste races van het seizoen een zes. De Fransman kent tot nu toe een wisselvallig seizoen met goede resultaten en minder goede resultaten, maar Renault heeft volgens hem laten zien dat ze snel kunnen zijn en hoopt dan ook te verbeteren voor de rest van het seizoen.

Ocon keerde na een jaar afwezigheid terug in de Formule 1 bij het team van Renault. De Fransman staat voorlopig met zestien punten gelijk met Ferrari-coureur Sebastian Vettel, al geeft hij nog wel vier punten toe op teamgenoot Daniel Ricciardo. Ocon behaalde in Groot-Brittannië zijn beste resultaat van het seizoen met de zesde plek en eindigde daarnaast tweemaal op de achtste plek. De overige drie races viel hij buiten de punten of viel hij uit. Ocon spreekt dan ook van een wisselvallig seizoen.

“Er zijn dit seizoen een aantal goede tekenen geweest”, zegt Ocon tegen RaceFans. “We hebben laten zien dat we snel kunnen zijn. De vijfde tijd in de kwalificatie voor de tweede Grand Prix was mooi. Maar toen hadden we een gemiste kans in de race. Toen hadden we een mindere race in Boedapest, ging het weer beter op Silverstone en weer minder in Spanje.”

“Als ik alleen naar de goede races zou kijken, dan zou ik mezelf een 7,5 geven”, vervolgt Ocon. “Maar als we de mindere races erbij pakken, dus de algehele prestaties beoordelen, dan zou het voor nu een zes zijn. Hopelijk zullen we verbeteren”, besluit hij.