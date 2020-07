Ocon: ‘Had hoger kunnen eindigen dan de vijfde plek’

Esteban Ocon is ervan overtuigd dat hij een nog beter resultaat had kunnen behalen in de kwalificatie. De Fransman pakte een mooie vijfde tijd, maar een strategische fout in de eerste kwalificatiesessie zorgde ervoor dat hij niet hoger kon eindigen.

Ocon wist zich naar Q3 te rijden op een kletsnatte Red Bull Ring en verraste daar door de vijfde tijd te pakken. Hoewel dit zijn beste startpositie is sinds de Grand Prix van België in 2018, waar hij vanaf de derde plaats startte, heeft de Fransman het gevoel dat hij nog hoger had kunnen eindigen als het team geen strategische fout had gemaakt in Q1.

“Ik voelde me meteen zelfverzekerd, maar we hadden geen nieuwe banden in Q3 omdat we in Q1 al twee sets hadden gebruikt, dat was een fout”, vertelt Ocon. “Daardoor was Q3 wat lastiger, dus ik denk dat er nog wat ruimte was om beter te presteren”, aldus de Fransman.

Hij is desondanks tevreden met zijn vijfde startplaats. “Het was zeker een geweldige kwalificatie”, zegt Ocon. “Ik ben erg blij met het resultaat. Ik voelde me direct comfortabel in de auto en ik voelde me zelfverzekerd achter het stuur. Misschien hadden we voor een beter resultaat kunnen gaan als we een nieuwe set hadden in Q3, maar over het algemeen ben ik tevreden, het was een positieve sessie. Hopelijk kunnen we een geweldig weekend afsluiten met een aantal punten”, sluit hij af.

