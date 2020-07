Ocon: ‘Ik kan Prost opvolgen als tweede Franse wereldkampioen’

Esteban Ocon zegt zichzelf in staat te achten Alain Prost op te volgen als Franse wereldkampioen Formule 1. Ocon krijgt daarvoor raad van Le Professeur zelf. “Hij heeft de sleutel tot succes, dus zijn woorden zijn erg belangrijk voor mij.”

Esteban Ocon maakt in 2020 na een jaar afwezigheid opnieuw deel uit van de F1-grid. 2019 was een lastig jaar voor de Fransman. “Het was niet makkelijk om te zien dat mijn collega’s allemaal in geweldige auto’s reden en goede resultaten boekten. Mentaal knaagde dat toch wel een beetje. Des te meer omdat je nooit zeker weet of je überhaupt nog kunt terugkeren. In de Formule 1 is namelijk niks zeker”, vertelt Ocon aan Crash.

Ondertussen heeft Ocon zijn plek in de Formule 1 opnieuw opgeëist. Ook volgend jaar is hij zeker van een stoeltje bij Renault. De Franse renstal kijkt naar 2022 om opnieuw successen te boeken. “Of we dan om overwinningen kunnen strijden? Dat is wel één van onze doelen, ja. De verandering in de reglementen zal ingrijpend zijn en daardoor ziet iedereen het als een mooie kans om een goede auto te bouwen en vooraan mee te doen. Ik hoop natuurlijk dat Renault het voor elkaar krijgt.”

Ocon heeft grotere doelen dan enkel races winnen. Zo denkt hij Alain Prost op te kunnen volgen als tweede Franse wereldkampioen ooit. “Ik geloof dat ik dat kan. Zeker weten”, klinkt het vol zelfvertrouwen. “Het mooie is dat ik Alain vaak aan de telefoon heb en dat hij mij allerlei tips geeft. Hij heeft de sleutel tot succes, dus zijn woorden zijn erg belangrijk voor mij. Ik wil zijn pad graag volgen en zie zijn steun als een boost voor mijn eigen carrière. Als ik de helft van de successen uit zijn carrière kan vieren, dan zou het al prachtig zijn”, aldus Ocon.

