Ocon over de strijd met Alonso: ‘Ik wil hem pushen’

Esteban Ocon maakt zich op voor de strijd met zijn nieuwe teamgenoot Fernando Alonso. De Fransman beseft dat het gevecht met de tweevoudig wereldkampioen niet eenvoudig zal zijn, maar hoop ook veel te leren van de Spanjaard. “”Het wordt interessant om te zien hoe een wereldkampioen te werk gaat.”

In 2020 moest Ocon zijn meerdere erkennen in Daniel Ricciardo. In de kwalificaties was de Australiër vijftien keer sneller dan de Fransman, tijdens de races verzamelde Ricciardo 119 punten terwijl Ocon met 62 maar net de helft daarvan scoorde. Met de komst van Alonso verwacht Ocon zich opnieuw een aan moeilijk gevecht binnen het team.

Lees ook: Ocon niet bang voor Alonso: ‘Ik ben geen Vandoorne’

“Ik voel me klaar en Fernando zal dat ook zijn,” vertelt Ocon aan Formula1.com. “Hij zal een zware tegenstander zijn, maar ik ben klaar om de strijd met hem aan te gaan. Ik ben klaar om te knokken. Ik wil hem pushen. Dat is mijn doel”, klinkt de 24-jarige Fransman zelfzeker.

Eerder maakte Ocon met de uitspraak ‘ik ben geen Vandoorne’ duidelijk niet bang te zijn voor tweevoudig wereldkampioen Alonso. Maar naast de strijd wil hij ook leren van zijn nieuwe teamgenoot. “Het wordt interessant om te zien hoe een wereldkampioen te werk gaat, om te zien op welke kleine details hij let. De legende is terug”, aldus Ocon.

Lees ook: Ocon voelt zich klaar: ‘Tweede jaar zou een stuk makkelijker moeten zijn’