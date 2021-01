Ocon voelt zich klaar: ‘Tweede jaar zou een stuk makkelijker moeten zijn’

Esteban Ocon voelt zich dit jaar veel beter voorbereid op het Formule 1-seizoen. Voor de 24-jarige Fransman wordt het zijn tweede jaar bij het team uit Enstone, dat dit jaar als Alpine op de grid verschijnt. “Het team weet wat ik nodig heb, ik weet wat ik nodig heb, en ik weet wat ik aan het team moet vragen om me te helpen.”

Esteban Ocon begint in 2021 aan zijn tweede seizoen bij Renault, al gaat dat team ondertussen door het leven als Alpine. De kleuren en naam zijn veranderd, de mensen waarmee hij zal werken zijn bijna allemaal dezelfde. Fernando Alonso is dan wel zijn nieuwe teamgenoot en teambaas Cyril Abiteboul werd bedankt voor bewezen diensten, maar Ocon is vertrouwd met de de crew waarmee hij in de garage zal werken.

“Ik voel me veel beter voorbereid,” vertelt Ocon in gesprek met Formula1.com. De Fransman, die tijdens de GP van Sakhir voor het eerst op het podium finishte in de F1, verwacht een makkelijker tweede seizoen bij het team uit Enstone. “Het team weet nu wat ik nodig heb, ik weet wat ik nodig heb en ik weet wat ik aan het team moet vragen om me te helpen. Als je voor het tweede jaar met dezelfde mensen werkt, zou dat een stuk makkelijker moeten zijn. Dat was ook het geval tijdens mij tweede jaar bij Force India.”

In 2020 had Ocon tijd nodig om onder stoom te komen. Dit jaar wil de Fransman er meteen staan. “Ik wil me meteen zekerder voelen, beter voorbereid. Er is nog voldoende tijd om me voor te bereiden, maar ik voel me goed. Ik voel me fit en klaar, dat is heel goed nieuws, en ik kijk ernaar uit om echt aan de slag te gaan”, aldus de Alpine-coureur.

