Ocon: ‘Russell verdient het om zitje te behouden, maar F1 kan soms wreed zijn’

Esteban Ocon vindt dat George Russell het verdient om zijn zitje bij Williams te behouden. De Fransman hoopt de Mercedes-junior volgend jaar op de grid te zien, al weet hij ook: “De Formule 1 kan soms wreed zijn.”

George Russell heeft wel een contract bij Williams voor 2021, maar aan de zekerheid van zijn stoeltje wordt getwijfeld door geruchten dat Sergio Pérez naar Williams zou vertrekken. De Mexicaan zou aantrekkelijk zijn voor het Britse team, in handen van Dorilton Capital, omdat hij met zijn Mexicaanse sponsors veel geld kan brengen, terwijl Russell als Mercedes-junior voor het team rijdt.

Ocon is niet onbekend met onzekerheid over een stoeltje omdat een andere coureur met meer geld kan instappen. De Fransman reed in 2018 voor Force India, het huidige Racing Point, toen hij te horen kreeg dat het team overgenomen werd door Lawrence Stroll en een consortium van investeerders. Hij moest plaatsmaken voor Lance Stroll, die van Williams kwam. Ocon hoopt dat Russell in de Formule 1 blijft, maar weet zelf ook dat de sport ‘wreed’ kan zijn.

“Het is zeker een lastige situatie”, zegt Ocon tegen Racefans.net. “Ik ben niet helemaal op de hoogte van wat er allemaal gebeurt, maar ik hoop dat George in de Formule 1 kan blijven. Hij doet het uitstekend in die Williams. Hij doet zijn best en er valt niets slechts te zeggen over hem en over wat hij doet.”

“Het zou dus niet rechtvaardig zijn om hem volgend jaar niet op de grid te zien staan. Maar zo is de Formule 1. Het kan soms wreed zijn. Ik heb die prijs eind 2018 moeten betalen voor 2019. Ik hoop dat dit voor hem niet het geval zal zijn”, aldus Ocon.