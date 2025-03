Esteban Ocon staat alweer aan het begin van zijn achtste seizoen in de Formule 1, en heeft in zijn tijd in de koningsklasse een reputatie opgebouwd als ‘slechte’ teamgenoot. De Fransman is namelijk al meermaals tijdens een race tegen een teamgenoot gecrasht, waaronder tegen Sergio Pérez bij Force India en Pierre Gasly bij Alpine. ‘Ik denk dat dingen een beetje buiten proportioneel zijn opgeblazen’, verdedigt Ocon zich.

“Toen ik het zag gebeuren, was ik niet verrast”, zei Daniel Ricciardo na de clash tussen toenmalig teamgenoten Esteban Ocon en Pierre Gasly in Monaco 2024. Ocon had op dat moment een behoorlijke reputatie opgebouwd dat hij wel vaker tegen zijn teamgenoot aanrijdt. Botsingen met voormalig teamgenoten Sergio Pérez en Fernando Alonso ondersteunen dit beeld van de Fransman, maar volgens Ocon zelf is zijn reputatie onterecht.

“Ik denk dat dingen een beetje buiten proportioneel zijn opgeblazen”, verdedigt de Fransman zichzelf tegenover Motorsport.com. “Er zijn natuurlijk wat incidenten geweest. Maar als ik terugkijk, dan probeerde ik altijd om goed samen te werken met mijn team en teamgenoot. Of het nou Sergio, Daniel, Fernando of Pierre was, ik heb met ze allemaal goed samengewerkt. Er waren wat incidenten, maar over het algemeen viel het wel mee.”

Pérez

De Fransman wordt er vervolgens mee geconfronteerd dat er vijf incidenten zijn geweest met zijn voormalige teamgenoten. “Waren het er echt vijf?” aldus een verbaasde Ocon. “Ik herinner me ze allemaal natuurlijk. Het gebeurde nu eenmaal een paar keer (een crash, red.), omdat we dicht op elkaar racete.”

Vooral met Sergio Pérez verliep de samenwerking niet altijd vlekkeloos. Volgens voormalig teambaas Otmar Szafnauer moest Force India de twee coureurs zelfs dreigen met een gridstraf om ze niet meer tegen elkaar aan te laten rijden. “Ik heb heel veel respect voor Checo”, lijkt Ocon nu zijn excuses aan te bieden aan de vertrokken Mexicaan. “Het was een genoegen om zijn teamgenoot te zijn.”

