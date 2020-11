Ocon stelt een doel voor de resterende races: ‘Ik wil op het podium staan’

Esteban Ocon heeft dit seizoen niet echt Daniel Ricciardo kunnen bedreigen. Terwijl de Australiër al twee keer op het podium stond en het dubbele aantal punten heeft, is de Fransman pas één keer vijfde geworden. Hij hoopt dit seizoen nog betere resultaten te boeken. “Ik wil nog op het podium staan.”

Esteban Ocon heeft 55 punten minder dan Daniel Ricciardo, maar dat komt mede doordat de Fransman vaker is uitgevallen. “Ik weet wat ik kan, maar het zat niet echt mee de laatste drie races met twee uitvalbeurten. Maar ik moet zeggen: Ricciardo doet het geweldig. Het podium op de Nürburgring betekende ontzettend veel. Ik hoop snel op het podium te staan”, zegt de Renault-coureur in zijn column.

Renault staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap, maar Racing Point en McLaren staan slechts één punt achter de Franse formatie in het kampioenschap. Ocon weet wat belangrijk is in de strijd om de derde plaats: betrouwbaarheid. “We moeten met beide auto’s in de punten eindigen. We hadden een minder weekend in Portugal, maar pakten wel met beide auto’s punten. Dat moeten we volhouden”, stelt hij.

“Het is geweldig dat we nu derde staan, maar het is pas echt belangrijk dat we na Abu Dhabi nog steeds derde staan”, besluit de Fransman.

