Ocon tevreden na zesde tijd: ‘Goed weekend tot dusver’

Het team van Renault kende een goede kwalificatie in België met een vierde tijd voor Daniel Ricciardo en een zesde tijd voor Esteban Ocon. De Fransman, die de afgelopen weken veel worstelde in de kwalificatie, was tevreden na afloop.

“Het is een goed weekend tot dusver”, begint Esteban Ocon tegen Ziggo Sport. “De auto en de nieuwe onderdelen werken goed. Het is heel anders dan de afgelopen races, waar we flink worstelden”, aldus Ocon.

Lees ook: Ricciardo hoopt op knokpartij met Verstappen: ‘Ik ga mijn ellebogen gebruiken!’

Lando Norris was na afloop van de kwalificatie niet al te blij met zijn collega. Hij vond dat Ocon gevaarlijk rondreed. Ocon verontschuldigt zich ervoor. “Als het gevaarlijk was, wil ik mijn excuses aanbieden. Het is altijd hoe het werkt met slipstreamen”, zegt hij.

“Maar het slipstreamen is echt iets van Spa en Monza. En hij kreeg geen slipstream. Dat is racen”, aldus de Fransman.

Lees ook: Horner op zijn hoede voor Ricciardo: ‘Zal interessante openingsronde zijn’