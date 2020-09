Ocon: ‘We kunnen nu voor de derde plaats in het WK vechten’

Na het beste weekend van het jaar tot nu toe in Spa-Francorchamps heeft Esteban Ocon er vertrouwen in dat Renault kan vechten voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Daniel Ricciardo en Esteban Ocon eindigde op Spa-Francorchamps op de vierde en vijfde plaats. En Ricciardo zette ook nog de snelste raceronde neer, waar hij een extra punt voor kreeg. Het was daarmee qua puntenaantal het beste weekend ooit in de Formule 1 voor de Franse renstal (tot 2010 was er een ander puntensysteem, red.).

Lees ook: Abiteboul tevreden maar waakzaam: ‘Dezelfde auto finishte in Spanje buiten de top 10’

Esteban Ocon heeft nu alle vertrouwen erin dat Renault derde kan worden in het constructeurskampioenschap, ook al staat de Franse renstal nu nog zesde in het kampioenschap. Het gat naar nummer drie, McLaren, is ‘slechts’ negen punten. “We kunnen nog derde worden. Er zijn nog tien races te gaan. We zitten pas in het begin van het seizoen. We moeten alleen constanter worden. Een herhaling van Barcelona willen we niet meer hebben”, vertelt Esteban Ocon aan Autosport.

Ricciardo verwacht dat Renault ook op Monza weer competitief is. Ocon sluit zich hierbij aan. “Men verwacht nu dat we competitief zijn op circuits waar weinig downforce nodig is. We waren snel op Silverstone en op Spa. Dus verwachten we op Monza ook weer competitief te zijn”, zegt de Fransman.

De Belgische Grand Prix is volgens Ocon voor Renault een enorme opsteker geweest, na een uitdagende terugkeer als fabrieksteam in de sport. “Het is bemoedigend. Om in de buurt van Red Bull te staan is leuk. Alleen moeten we dat vaker gaan doen”, aldus Ocon.

Lees ook: Ricciardo: ‘Dit zijn de resultaten die we verwachtten toen ik naar Renault kwam’