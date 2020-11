Ocon ziet kansen voor Renault: ‘Starten met beide auto’s in top tien, onze concurrenten niet’

Esteban Ocon kwam in de kwalificatie slechts twee duizendsten tekort om teamgenoot Daniel Ricciardo te verslaan en had dat liever andersom gezien, al geeft hij toe dat de Australiër dit seizoen ‘gewoon sneller’ is. De Fransman ziet vooral goede kansen voor Renault voor het kampioenschap met de zesde en zevende startplaats: “We hebben twee auto’s in de top tien, dat hebben onze belangrijkste rivalen niet.”

“Hij is dit jaar gewoon sneller”, geeft Ocon tegen Sky Sports F1 toe over Ricciardo, die hem met nog twee races te gaan in het kwalificatieduel met 14-1 verslaat. Voor de Fransman is het belangrijker dat het team goed heeft gepresteerd, terwijl Racing Point en McLaren beide een coureur zagen steken in Q2. “We hebben twee auto’s in de top tien, dat hebben onze belangrijkste rivalen niet dus dat is mooi, dat is goed voor het team”, aldus de Fransman. Het is een spannende strijd voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap, met Racing Point als ‘leiders’ met 154 punten, McLaren 149 punten en Renault 136 punten. Ferrari kan ook nog meedingen naar de derde plaats met 130 punten.

Ocon kwam uiteindelijk wel in de buurt van zijn ervaren teamgenoot in de kwalificatie. Het was volgens hem een kwestie van het gevoel weer terugkrijgen in de auto. “Sinds drie of vier races heb ik het gevoel dat ik beter word. Daniel had geen jaartje vrij toen hij hier kwam en had wat moeite om op snelheid te komen, het kostte mij alleen wat meer tijd. Ik voel dat ik weer scherper word en dat we zitten waar we willen zitten met de auto. Ik ben blijer met de auto en dat helpt met het vertrouwen in de kwalificatie”, aldus Ocon, die tevreden is met het resultaat voor Renault.

“Dat is wat we wilden, beide auto’s in de top tien. We starten ook op de mediums. Het zal een lastige race worden, met veel slijtage maar goede inhaalmogelijkheden”, besluit hij.