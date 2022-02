Esteban Ocon ziet enkele overeenkomsten met teamgenoot Fernando Alonso. Zo geven de twee coureurs ‘dezelfde feedback’ en was het vasthouden van de snelheid gedurende een race ‘erg vergelijkbaar’.

In het begin was Ocon, die blij was dat Alonso zijn teamgenoot werd, de sterkere bij Alpine. De Fransman was een stuk sneller dan de Spanjaard, die na twee jaar afwezigheid weer wat tijd nodig had om zich aan de auto aan te passen. Na een aantal races had Alonso de snelheid weer gevonden en ontliepen de teamgenoten elkaar nauwelijks. Het kwalificatieduel tussen de twee eindigde zelfs in een gelijkspel: 11-11. In de raceresultaten was er een magere zege voor Alonso: 11-10. Ocon ziet dan ook behoorlijk wat overeenkomsten met Alonso.

“Natuurlijk verschillen de rijstijlen behoorlijk, maar uiteindelijk is onze feedback hetzelfde”, zegt Ocon tegen RACER. “Als beide auto’s gewoon werken, zitten we heel dicht bij elkaar in de kwalificatie. De auto’s zaten erg dicht bij elkaar, kan ik je zeggen. In de meeste gevallen was er misschien een halve procent of een procent meer flap op de voorvleugel, maar niet meer dan dat.”

“Zijn rijstijl was op sommige circuits beter dan die van mij, maar ik had momenten dat mijn rijstijl misschien iets beter was voor de banden”, vervolgt Ocon. “Ik probeerde op een gegeven moment wel wat te experimenteren. Het is niet dat ik mijn ogen sloot en niet keek naar wat Fernando deed, maar wat betreft de afstelling en het rijden zelf denk ik dat ik van alle teamgenoten bij hem het meeste in de buurt kom. De snelheid vasthouden, de snelheid bij het uitkomen van de bochten, het was erg vergelijkbaar tussen ons, dat was interessant”, besluit Ocon.