De kogel is door de kerk – Audi gaat in zee met de Qatar Investment Authority, het staatsinvesteringsfonds van Qatar. De Duitsers verworven in maart het Formule 1-team van Sauber om vanaf 2026 met een eigen fabrieksteam op de grid te staan. Vrijdag werd echter een minderheidsaandeel van de Zwitserse renstal verkocht aan de Qatarese staat.

De investering vanuit Qatar betekent een aanzienlijke kapitaalinjectie in het Formule 1-team. Volgens een officieel persbericht zal op de korte termijn vooral de infrastructuur worden versterkt. Dankzij deze impuls kunnen de organisaties in Hinwil, Zwitserland, en Neuberg, Duitsland, verder groeien in aanloop naar het officiële debuut van Audi in 2026. Een belangrijke ontwikkeling, gezien de financiële nood binnen de Volkswagen Groep.

Eerder versterkte Audi zich al met voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto en Red Bull-directeur Jonathan Wheatley. Laatstgenoemde begint volgend jaar als teambaas. Sauber heeft daarnaast twee nieuwe coureurs vastgelegd. De 20-jarige Gabriel Bortoleto en de 37-jarige Nico Hülkenberg hebben beiden een meerjarig contract getekend. Volgens experts heeft het team gekozen voor een gezonde combinatie van jong talent en ervaring.

Focus op 2026

“De investering vanuit Qatar weerspiegelt het vertrouwen in het Formule 1-project van Audi en markeert een nieuwe mijlpaal in onze langetermijnstrategie,” liet Gernot Döllner, CEO van AUDI AG, weten. “Deze kapitaalinjectie versnelt onze groei en versterkt onze toewijding aan succes in 2026.” Mohammed Al-Sowaidi, CEO van de Qatar Investment Authority, is eveneens enthousiast. “Audi is een premium partner met een rijke motorsportgeschiedenis. Onze investering ondersteunt Audi’s visie in de Formule 1. Met de toenemende globalisering en populariteit van de sport zien we grote kansen in de commerciële potentie van professionele motorsport.”

De samenwerking tussen Audi en Qatar benadrukt hoe rijke Arabische landen aanzienlijk investeren in ’s werelds bekendste sportteams. Eerder kregen grote voetbalclubs als Paris Saint-Germain en Manchester City al een impuls vanuit het Midden-Oosten. Ook in de autosport stroomt kapitaal vanuit Arabische investeerders. Zo heeft het Bahreinse staatsbedrijf Mumtalakat een groot aandeel in het moederbedrijf van McLaren, en is de Qatarese staat al een belangrijke sponsor van de Formule 1.

