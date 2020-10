Olav Mol: ‘Max haalt alles uit de auto, Albon roept: ik kan niet harder in mijn eentje’

Olav Mol maakt in de nieuwste editie van FORMULE 1 de tussenbalans van 2020 op aan de hand van een top-5 en flop-5. Een groot verschil zien we bij het Red Bull-duo, met Max Verstappen die op een plekje bij de top-5 mag rekenen, maar Alexander Albon die tussen de flops staat. “Albon zit te ver bij Max vandaan.”

Eerst Verstappen, die volgens Mol absoluut in de top-5 van 2020 tot op heden thuishoort. “Dat lijkt me vrij simpel”, zegt de Ziggo Sport-commentator. “Hij maximaliseert alles wat erin zit. De ene keer is dat een derde plek, een andere keer een tweede of een overwinning. Max is, als ik even terugdenk, eigenlijk ook gewoon foutloos.”

Wat volgens Mol Verstappens grootste kwaliteit is, is dat het hij er achter het stuur altijd alles aan doet. “Max wil uitstappen en niet tegen zichzelf hoeven zeggen: als ik dat nog gedaan had, was het nóg beter geweest. Nee, hij wil uitstappen en zeggen: oké jongens, ik heb er achter het stuur echt alles aan gedaan, dus als we wat willen winnen moet dat uit de auto, motor of aerodynamica komen.”

Albon valt tegen

Bij Red Bull-teamgenoot Albon is dat anders, constateert Mol. “Ik vertrouw dat Max alles uit de auto haalt. Albon hoor je in de kwalificatie roepen: ik kan niet harder in mijn eentje, ik heb een groep mensen nodig. Terwijl hij eerder in een training harder is gegaan. Dan denk ik: waar ligt dat aan, is hij mentaal instabiel? Nee, hij is te aardig. Albon is een ongelofelijk nette en aardige jongen. Geen killer.”

Los van dat je ‘in de Formule 1 een klootzak moet zijn om kampioen te worden’ en Albon dat volgens Mol dus niet zal worden, vindt hij ook dat Albon méér moet brengen naast Verstappen. “Hij zit te ver bij Max vandaan. Albon is een goeie nummer 2, maar niet de perfecte nummer 2. Ik weet dat Max niet iemand is die zegt: ik heb een goede teamgenoot nodig, maar dat is tot de dag dat het gebeurt.”