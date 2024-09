Oliver Bearman stapt dit weekend in de Haas van Kevin Magnussen – de Deen moet de GP van Azerbeidzjan uitzitten omdat hij het afgelopen jaar teveel strafpunten heeft verzameld. Voor Bearman is het al de tweede invalbeurt dit seizoen. De jonge Brit wil deze kans benutten om zich voor te bereiden op zijn aanstaande debuut bij de Amerikaanse renstal. In 2025 maakt hij officieel de sprong naar de Formule 1.

Begin maart maakte de wereld kennis met Oliver Bearman, Formule 2-coureur en tevens reserverijder bij Ferrari. De jonge Engelsman viel tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië in voor Carlos Sainz, die kampte met een blindedarmontsteking. Er is een half jaar verstreken sinds zijn succesvolle vuurdoop met de Scuderia, maar toch is Oliver Bearman nog steeds in beeld. Na meerdere vrije trainingen met het team van Haas weten we nu dat hij zich vanaf 2025 bij de Amerikaanse renstal voegt.

Tijdens de aankomende GP in Azerbeidzjan kunnen we opnieuw genieten van Oliver Bearman, die invalt voor de geschorste Kevin Magnussen. Hoewel het niet de beste omstandigheden zijn, is het voor het Britse talent een kans om zich voor te bereiden op volgend jaar. “Het is altijd goed om op de grid te staan”, zei Bearman donderdag tijdens een persconferentie. “Daarnaast heb ik nu meer voorbereidingstijd dan in Saoedi-Arabië; ik kan nu deelnemen aan alle vrije trainingen. Het doel is om een mooi en strak weekend neer te zetten – een mooie kans om me voor te bereiden op volgend jaar.”

Nieuwe sprong in het diepe

De 19-jarige coureur had niet verwacht dat hij zo snel weer in een Formule 1-bolide zou stappen. “Ik was me vooral bezig met volgend jaar”, gaf hij toe. “In mijn achterhoofd wist ik wel dat dit zou kunnen gebeuren, ondanks dat Magnussen het lang heeft volgehouden geen strafpunten te scoren.” Bearman wil deze kans uiteraard ‘met beide handen aangrijpen’, al is Bakoe niet zijn favoriete circuit om op in te vallen. “Het is een verraderlijke baan – als ik begin dit jaar twee races had mogen kiezen om in te vallen, waren het niet Jeddah en Bakoe geweest”, lachte hij.

De sprong van de Formule 2 naar de Formule 1 is logisch, al kun je je volgens Oliver Bearman nooit volledig voorbereiden op de koningsklasse. “De Formule 2 komt natuurlijk het dichtst in de buurt, maar het blijft een sprong in het diepe”, legde hij uit. “De grip en de aerodynamica van deze auto’s zitten op een heel ander niveau, waardoor je compleet nieuwe dingen kunt uitproberen.”

