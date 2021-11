Yuki Tsunoda noemt de tien seconden tijdstraf die hij kreeg voor het incident met Lance Stroll ‘belachelijk’. De Japanner verwijt de Canadees dat hij niet in zijn spiegels keek, terwijl Stroll de inhaalpoging ‘wanhopig’ noemt.

Tsunoda startte als enige op de zachte band en hoopte zo snel wat plaatsen goed te kunnen maken. Hij probeerde Stroll in de Senna S, de eerste bochtencombinatie op Interlagos, in te halen door aan de binnenkant te duiken. Daar was echter geen ruimte en dus kwamen de twee met elkaar in contact. Tsunoda liep schade aan zijn voorvleugel op, maar kon zijn weg wel vervolgen. Voor het incident kreeg hij wel een tijdstraf van tien seconden. Hij was na afloop van de race niet blij met de oplettendheid van Stroll.

Foto: Motorsport Images

“Hij keek totaal niet in zijn spiegels, hij reed gewoon zijn normale lijn”, uit Tsunoda zijn frustratie na de race. “Het was een riskante actie, maar ik ik verremde me in eerste instantie niet. Dat gebeurde pas toen ik besefte dat hij gewoon niet keek.”

Lees ook: Tsunoda over coach en hulplijn Albon: ‘Zonder hem zou het niet zo goed gaan’

“Het is jammer, het had kunnen slagen”, vervolgt de Japanner, die geen goed woord over heeft voor de straf die hij voor het incident kreeg. “Een tien seconden tijdstraf is… Ik bedoel, vijf seconden zou al streng zijn, maar daar valt dan nog mee te leven. Tien seconden is gewoon echt belachelijk. Maar het is wat het is, ik zal beter moeten doen de volgende keer”, aldus Tsunoda.

Stroll zelf vond het wel terecht dat de AlphaTauri-coureur bestraft werd. “Hij begon op de softs en zit in een heel snelle auto, in de eerste ronden zou hij al supersnel zijn. Hij had niet echt de pace en was heel wanhopig om in te halen en kwam gewoon van veel te ver. Ik weet niet wat hij aan het doen was, ik denk dat hij gewoon wat wanhopig en veel te optimistisch was”, oordeelt de Canadees over de actie van zijn collega.