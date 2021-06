Alpine kondigde in aanloop naar haar thuisrace aan de Esteban Ocon drie jaar langer aan het Franse team verbonden blijft. Ocon, die jarenlang deel uitmaakte van het juniorprogramma van Mercedes, zegt dat er ondanks zijn nieuwe deal een band blijft met het team uit Brackley. “Maar er zullen geen interacties zijn.”

Het was als Mercedes-junior dat Esteban Ocon in 2016 zijn intrede maakte in de Formule 1. De Fransman, sinds 2015 lid van het Mercedes-juniorprogramma, debuteerde halverwege het seizoen 2016 voor Manor, dat met Mercedes-motoren reed. Een jaar later stapte Ocon over naar Force India, net als Manor een klantenteam van Mercedes.

Na twee jaar Force India belandde Ocon op de reservebank. Door de overname van Lawrence Stroll moest hij zijn stoeltje bij Force India-opvolger Racing Point afstaan aan Lance Stroll, Ocon moest in 2019 tevreden zijn met de rol van reservecoureur bij Mercedes.

Een jaar later veroverde Ocon opnieuw een zitje in de F1. De Fransman tekende een tweejarig contract bij Renault. Dat contract werd afgelopen week verlengd tot 2024. Ondanks zijn langdurige verbintenis met wat nu Alpine heet, blijft Ocon verbonden aan Mercedes.

Ocon in 2019. © Motorsport Images

“Ik ben een Alpine-coureur de komende drie jaar”, antwoordt Ocon tijdens de persconferentie in Paul Ricard wat ontwijkend op de vraag wat zijn nieuwe deal betekent voor zijn relatie met Mercedes. “Natuurlijk is er nog een band met Mercedes, maar er zullen geen interacties zijn”, verzekert de Fransman.

Of Ocon gesprekken had over een mogelijk Mercedes-zitje, wil hij niet zeggen. “Ik voel me goed hier, bij het team van Alpine. Dit is de langste deal die ik ooit heb gehad in mijn carrière. Dit is een geweldige plek om te zitten de komende jaren”, besluit de coureur uit Évreux.

