Ondanks jaar als Mercedes-reservecoureur, Ocon: ‘Wist niets van DAS’

Esteban Ocon zegt dat hij geen weet had van de ontwikkeling van het DAS-systeem bij Mercedes. Opmerkelijk, aangezien de Fransman afgelopen jaar actief was als reserve- en simulatorcoureur bij het team uit Brackley. “Zonder twijfel hebben ze het getest in de simulator.”

Mercedes verraste vriend en vijand tijdens de wintertests in Barcelona met de introductie van een nieuw stuursysteem met de naam DAS. Met het Dual Axis Steering, zoals het systeem voluit heet, kunnen Hamilton en Bottas door het stuur naar voren of achteren te halen de hoek van de banden op het asfalt aanpassen. Esteban Ocon, vorig jaar reserve- en simulatorcoureur bij Mercedes, zegt dat hij geen weet had van DAS. “Ik zweer dat ik er niets vanaf wist”, vertelt Ocon aan het Franse Canal+.

Een nieuw onderdeel testen in de simulator is standaardprocedure voor F1-teams. Toch was Ocon als simulatorcoureur niet op de hoogte van de ontwikkeling van DAS. “Zonder twijfel hebben ze het getest in de simulator”, vertelt Ocon. “Of ze waren heel slim en hebben mij het effect van het systeem niet laten zien, of ze zijn er laat mee gekomen en hebben het ontworpen toen ik weg was, toen ik vast zat tussen Renault en Mercedes”, geeft Ocon als mogelijke verklaringen.

Na de seizoensafsluiter in Abu Dhabi stapte Ocon voor de postseason test over naar Renault. De Fransman was vanaf dat moment natuurlijk niet meer welkom in de Mercedesfabriek. “Na het einde van het seizoen was ik niet meer welkom in de fabriek en ik mocht ook niet meer in de simulator komen werken. Of ze hebben het toen gedaan, of ze waren heel slim, maar het is aannemelijk dat ze aan het eind van het jaar met dit systeem kwamen”, aldus Ocon.

