‘Ongelofelijk’: Russell sleept Williams voor het eerst sinds 2018 uit Q1

Het lukte gedurende heel 2019 niet, maar George Russell heeft het team van Williams op een verregende Red Bull Ring voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië van 2018 aan een plekje in Q2 geholpen.

In 2018 was het Sergej Sirotkin die dat kunstje op Interlagos flikte voor het team uit Grove, nu was het dus de jonge Brit (en Mercedes-junior) George Russell die dit presteerde in de regen op de Red Bull Ring. “Ongelofelijk”, kan hij het voor de camera van Sky Sports F1 bijna niet geloven.

Russell reed de twaalfde tijd in Q1, ruim genoeg om die sessie te overleven. In Q2 eindigde hij op dezelfde plaats. “Slechts een tiende van Q3 en een Ferrari af”, vindt hij het evenmin moeilijk te geloven dat hij nummer tien Sebastian Vettel zelfs bijna had gepakt. Charles Leclerc staat overigens elfde.

“Een geweldige boost voor het team”, noemt Russell zijn eigen prestatie, met Williams dat het eigenlijk al sinds het begin van 2018 loodzwaar heeft. Het traditieteam lijkt in 2020 echter een stap vooruit te hebben gezet. “Dit is natuurlijk niet ons echte tempo”, erkent Russell alsnog, “maar het is wel mooi.”

