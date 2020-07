Russell: ‘Heb elke week contact met Mercedes’

George Russell zegt dat hij elke week in contact staat met Mercedes. Het gaat bij dat contact de laatste jaren steeds vaker over zijn toekomst, stelt de Brit.

Russell debuteerde afgelopen seizoen in de Formule 1 bij Williams, waar hij onder contract staat tot eind 2021. De Formule 2-kampioen van 2018 maakt onderdeel uit van het opleidingsprogramma van Mercedes en wordt regelmatig in verband gebracht met het Mercedes-zitje.

Russell staat dan ook ‘wekelijks’ in contact met Mercedes. “Het gaat daarbij de laatste jaren steeds vaker over mijn toekomst”, zegt hij tijdens de persconferentie in Oostenrijk. “Al heb ik voor volgend jaar nog een contract bij Williams.” De komende maanden en weken zullen meer duidelijkheid brengen over of zijn toekomst echt bij Williams ligt of toch bij Mercedes, zegt hij.

Russell verraste afgelopen weekend nog bijna door naar Q2 te gaan met de Williams. Hij moest echter genoegen nemen met de zeventiende startplaats. In de uitputtingsrace op de Red Bull Ring leek er een mogelijkheid te liggen voor Russell om punten te pakken, maar de Brit viel laat in de race uit. “Het lijkt er wel op, hé”, lacht George Russell op de vraag of hij soms het gevoel heeft dat hij vervloekt is. “Maar ik was er dichtbij, toen Kimi Räikkönen me voorbij ging zat Vettel achter mij. Hij eindigde uiteindelijk als tiende dus ja… Maar we krijgen niks cadeau, we moeten het verdienen”, concludeert hij.

