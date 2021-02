‘Ons seizoen start hier’: Ferrari start nieuwe auto voor het eerst op en prikt datum voor onthulling

Ferrari heeft de SF21, de uitdager voor 2021, voor het eerst opgestart. Op de thuisbasis in Maranello kwam de nieuwe bolide voor het eerst tot leven. Teambaas Mattia Binotto blikt met vertrouwen vooruit op komend seizoen. “De auto is verbeterd op alle vlakken waar ontwikkelingen zijn toegestaan.”

Na een teleurstellend 2020 hoopt Ferrari komend seizoen opnieuw beter te presteren. Charles Leclerc en Carlos Sainz krijgen daarvoor de SF21 ter beschikking. Die zou ten opzichte van zijn voorganger op alle vlakken verbeterd zijn. Dat vertelde Mattia Binotto naar aanleiding van de eerste fire-up van de SF21.

“Het seizoen 2021 begint hier voor ons”, zegt de teambaas. “We kunnen voldoende uitdagingen verwachten en we zijn vastberaden om beter te presteren. De auto is verbeterd op alle vlakken waar ontwikkelingen zijn toegestaan. We moeten op een vastberaden en gefocuste manier werken, terwijl we ons bewust zijn van waar we stonden en waar we naartoe willen.”

Lees ook: Video: Dit is het geluid van de Renault-motor in de Alpine A521

Ferrari zal de SF21, de opvolger van de SF1000, voorstellen tijdens een online presentatie. De onthulling van de auto vindt op 10 maart plaats, twee dagen voor de start van de wintertest in Bahrein. Op 26 februari vindt de teampresentatie plaats, ook die zal online gebeuren.

Lees ook: Onthulling F1-auto’s 2021: Dit is wat we nu al weten