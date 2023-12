Met maar liefst 19 glansrijke overwinningen en meer dan 1000 ronden aan kop, was het afgelopen seizoen eigenlijk één groot hoogtepunt voor Max Verstappen. Maar wat was hét Max Moment voor de redactie dit jaar? Als eerste is het de beurt aan columnist Koen Vergeer.

“Het Formule 1-seizoen 2023 is eigenlijk één groot Max-moment. Een moment daaruit dat mij is bijgebleven, is de inhaalactie op Oscar Piastri tijdens de sprintrace in Spa-Francorchamps. Als een verstandig kampioen is Max aanvankelijk weggebleven uit de overvolle pitstraat, als het halve veld de full-wets inwisselt voor intermediates. Als Max een ronde later na zijn bandenwissel de pits uitkomt, rijdt daar die dekselse Piastri vóór hem. The New Kid on the Block. Rookie of the Year.

Na een volgende safetycarfase zit Max meteen onder de achtervleugel van de Mclaren. Door Eau Rouge, omhoog over Raidillon. En boven, zonder DRS, speert hij op de kletsnatte baan buitenom. Imponerend. Intimiderend gewoon. Zodat die snotaap niet denkt dat er iets te halen valt zolang Max meerijdt.”

“Verstappen verpletterde eerst de oude garde, nu zijn eigen generatie én de volgende.”

