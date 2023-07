Met speels gemak heeft Max Verstappen de sprintrace in België op zijn naam geschreven. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull moest in het begin even aan de bak om Oscar Piastri af te troeven, maar daarna was er op de opdrogende baan geen vuiltje meer aan de lucht.

Achter de Limburger werden Oscar Piastri (McLaren) en Pierre Gasly (Alpine) respectievelijk als tweede en derde afgevlagd. Verstappen verdiende met zijn zege acht WK-punten, waarmee hij zijn riante voorsprong in de WK-stand verder verstevigde.

De sprintrace over vijftien ronden begon overigens met flinke vertraging door de bij vlagen zware regenbuien in de Ardennen. De wedstrijdleiding besloot uiteindelijk tot een rollende start na enkele rondjes achter de safetycar. Op dat moment was het weer echter dusdanig opgeklaard dat de teams al meteen voor de keuze werden gesteld om de regenbanden in te ruilen voor de intermediates.

Verstappen, vanaf pole aan de sprintrace begonnen, besloot tot een extra rondje op de intermediates, terwijl achter hem veel auto’s meteen de pits indoken, onder wie Piastri vanaf P2. Verstappen wisselde een rondje later alsnog, maar de kleine inschattingsfout kostte hem de leidende positie. Achter de McLaren van de Australiër kwam hij terug de baan op.

Fernando Alonso veroorzaakt safetycarsituatie

Twee rondjes later veroorzaakte Fernando Alonso een safetycarsituatie, nadat de Spanjaard met zijn banden op de kerbs belandde, van de baan schoot en uiteindelijk vast kwam te staan in het grind. Bij de hervatting van de race hield Piastri zijn hoofd koel, maar enkele bochten later, op Kemmel Straight, moest hij het op pure snelheid alsnog afleggen tegen de Red Bull van Max Verstappen.

Lees ook: Mika Häkkinen voorziet gevaar bij Red Bull: ‘Alle gewicht rust op schouders Max’

Daarna was de sprintrace voor Max Verstappen een gelopen koers. Hij nam gaandeweg meer afstand op de rest van het veld, aangevoerd door Piastri.

Daarachter maakte Sergio Pérez er wel weer een potje van. De Mexicaan reed op P4, met Lewis Hamilton in zijn kielzog. Na een mislukte verdedigende actie ten opzichte van de Brit van Mercedes profiteerden ook Carlos Sainz en Charles Leclerc. Even later stuurde Pérez zijn bolide ook nog eens door de grindbak, waardoor hij op P15 belandde. Het team besloot hem daarna maar naar binnen te roepen. Daarmee kwam voor Pérez een vervelend einde aan zijn werkdag.

Na de sprintrace wordt morgen op het circuit van Spa-Francorchamps het hoofdmenu opgediend. De start van de Grand Prix van België staat gepland om 15.00 uur.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

Bekijk hier nog eens de kwalificatie voor de GP van België met weergaloze Max Verstappen

De Grand Prix van Nederland komt eraan en wij zijn er helemaal klaar voor! Pre-order alvast jouw exemplaar van de speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine. Bestel hem nu en dan wordt hij op 3 augustus verstuurd, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, met onder andere:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!