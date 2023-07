Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen voorziet problemen bij Red Bull, doordat de balans in het team van Max Verstappen ver te zoeken is. “Je kunt simpelweg niet alle gewicht van het team op de schouders van één coureur, in dit geval Max, leggen”, zo vertelt de Fin in een exclusief interview tegen FORMULE 1 Magazine.

Häkkinen was donderdagavond als Formule 1-prominent aanwezig bij RaceSquare in Utrecht voor de lancering van Player 0.0, de nationale sim-competitie van Heineken als onderdeel van een grote campagne met Max Verstappen. Volgens de wereldkampioen van 1998 en 1999 heeft de superioriteit van Verstappen nadrukkelijk een keerzijde, zeker in combinatie met de tegenvallende prestaties van zijn teamgenoot Sergio Pérez.

“Die situatie is voor het team heel uitdagend en voor de lange termijn zelfs gevaarlijk in de zin dat het prestatieniveau kan inzakken”, meent Häkkinen. “Je kunt simpelweg niet alle gewicht van het team op de schouders van Max leggen. Ook hij kan op een gegeven moment zijn motivatie verliezen. Natuurlijk, het is zijn werk en hij is bezeten van racen, maar ook Max moet uitgedaagd worden door concurrentie binnen het team.”

Häkkinen zegt uit eigen ervaring te spreken. ,,Er moet daar iets veranderen. Want als coureur heb je gewoon een teamgenoot nodig die je uitdaagt om beter te worden. Niet alleen voor jezelf, ook voor het team. Formule 1 is een sport waar je als team op alle aspecten de drive moet hebben om te verbeteren teneinde succesvol te kunnen zijn.”

‘Ook engineers moeten uitgedaagd worden’

Het gaat niet alleen om de motivatie van Verstappen, vervolgt Häkkinen. “Ik heb het ook over de twee teams in de garage. Er zijn twee coureurs, twee auto’s, twee teams. Ook de engineers aan beide kanten van de garage moeten uitgedaagd worden, gemotiveerd blijven en af en toe het succes proeven. Dat kan alleen door een gezonde competitie binnen het team.”

Wat dat betreft heeft McLaren wel de ideale situatie voor zichzelf gecreëerd, meent hij. Häkkinen, die van 1993 tot en met 2001 zelf succesvol was bij McLaren en in die jaren twintig GP-zeges behaalde, voorspelt dat de renstal uit Woking zal terugkeren aan de top en weer gaat wedijveren met teams als Red Bull, Mercedes en Ferrari. “Absoluut!”

Volgens Häkkinen hebben ze met Oscar Piastri en Lando Norris het sterkste rijdersduo op de grid. “Ze hebben beide nog nooit een WK gewonnen en ze zijn enorm getalenteerd en hongerig. Dat is een gouden combinatie”, aldus Häkkinen, die Piastri noemt als de revelatie van het seizoen, overigens samen met Haas-veteraan Nico Hülkenberg. “Ik vind het heel positief hoe snel Piastri zich heeft aangepast en welk niveau hij nu al laat zien, ook ten opzichte van de ervaring van zijn teamgenoot Norris.”

‘Piastri en Norris hongerig naar succes’

Hij vervolgt: “Zowel Piastri als Norris is enorm gedreven en hongerig naar succes. Dat zie ik ook als de verdienste van Zak Brown, die de winnaarsmentaliteit heeft teruggebracht bij McLaren. Het hele team is ontzettend ambitieus en gemotiveerd. Ze zijn echt aan het pushen. Elke afzonderlijke afdeling binnen McLaren is erop gericht om de auto door te ontwikkelen en sneller te maken, waarbij ze gebruik maken van innovatieve ideeën en technieken. Ik weet zeker dat McLaren weer een serieuze titelkandidaat zal worden. Op welke termijn is moeilijk te zeggen, maar de nieuwe regels in 2026 geven nieuwe mogelijkheden om succesvol te kunnen zijn. Ik heb in ieder geval veel vertrouwen in McLaren. Ze zullen alleen maar beter worden.”

Häkkinen reed als coureur ook vaak op het circuit van Spa-Francorchamps. Sterker, hij tekende voor één van de meest legendarische inhaalacties in de geschiedenis van de sport, bij Michael Schumacher in 2000 (zie video onderaan). Als geen ander kent de 53-jarige Fin ook de risico’s van het circuit in de Ardennen. Naar aanleiding van het dramatische ongeluk van Dilano van ’t Hoff begin deze maand, vindt hij ook dat er iets moet veranderen.

‘Permanente oplossing voor Eau Rouge’

“Ja, absoluut. Ik weet alleen niet wat, maar dat er permanent iets moet veranderen, staat voor mij vast. Er zijn te vaak ongelukken gebeurd. En verschrikkelijke ongelukken. In 1994 is er een chicane aangelegd voor Eau Rouge. Dat was toen een tijdelijke aanpassing, maar nu moet er in mijn ogen een permanente oplossing komen”, aldus Häkkinen, die oppert dat circuitontwerper Hermann Tilke hierin een rol kan spelen. “Tilke kan ongelooflijke ontwerpen maken. Misschien kan hij met creatieve aanpassingen van de lay-out bijdragen aan een oplossing.”

