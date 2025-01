Ook Esteban Ocon was één van de fans aan de zijlijn in Maranello bij Lewis Hamiltons Ferrari-debuut. De Fransman rijdt in 2025 voor Haas, een klantenteam van de Scuderia. Zo kwam het dat de coureur op dezelfde dag als Hamiltons eerste testdag in Maranello bezig was met zijn eigen voorbereiding voor het nieuwe seizoen. “Er was een waanzinnige sfeer”, onthult Ocon.

Lewis Hamiltons debuut voor Ferrari is niet onopgemerkt gebleven. De Brit reed op woensdag 22 januari zijn eerste dertig rondjes op het Fiorano-circuit, en duizenden tifosi stonden langs de kant om het moment mee te maken. Ook Esteban Ocon was van de partij. De Fransman was namelijk op dezelfde dag bezig met zijn voorbereiding voor zijn debuut bij Haas.

“Ik had het geluk om op dezelfde dag op dezelfde plek te zijn, want ik was ook bij de Ferrari-simulator,” vertelt Ocon aan Canal+ La Boîte A Questions. “Er was een waanzinnige sfeer, mensen gingen uit hun dak en het is gewoon geweldig om te zien dat er zoveel passie is voor Ferrari, voor Formule 1 natuurlijk, in de wereld en dat het steeds groeit.”

‘Grootste coureur van onze generatie’

Ocon staat in maart voor het eerst op de grid als Haas-coureur. Haas is al sinds de begindagen van de Amerikaanse renstal een klantenteam van Ferrari. Ocon kon zo ook een glimp opvangen van Hamiltons eerste meters in een Scuderia-bolide. “Het is duidelijk dat het te gek is om de grootste coureur van onze generatie in het meest succesvolle team te hebben. Dus ja, ik kan niet wachten om met hem op de baan te kunnen vechten, dat is zeker”, besluit de Fransman.

