Gene Haas, de Amerikaanse eigenaar van het gelijknamige F1-team, heeft volkomen gelijk met zijn uitlatingen dat de prestaties afgelopen F1-seizoen beschamend waren. Was getekend: Ayao Komatsu, de kersverse teambaas en opvolger van de weggestuurde Günther Steiner.

Het team met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg eindigde in 2023 op de tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Voor Gene Haas reden genoeg om eerder deze maand afscheid te nemen van de populaire Steiner.

“Gene wil niet van de laatste plaatsen op de grid vandaan komen. Je zag en hoorde hoe ongelukkig Gene was. Ik bedoel, wie is er nu blij met een laatste plaats? Het is beschamend, echt beschamend”, vertelt de nieuwe teambaas bij Haas tegen het Britse Motorsport. Met zijn opmerking neemt Komatsu zijn voorganger geenszins in bescherming. “Dus ik denk dat het positief is dat Gene ongelukkig is met waar we nu staan. Hij wil het team verbeteren. Dus laten we het samen doen.”

Hoewel teameigenaar Gene Haas niet elke F1-race bijwoont, is hij zeer betrokken en goed op de hoogte van de technische ontwikkelingen in de sport, meent Komatsu. “Ik denk dat het goed is dat deze eigenaar gepassioneerd is over waar hij in investeert”, zegt de Japanner.