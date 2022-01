Red Bull en Mercedes zijn het de laatste maanden niet vaak met elkaar eens, maar over één onderwerp lijkt er dan toch overeenstemming: het radioverkeer van de teams naar de wedstrijdleider moet drastisch beperkt worden.

Toto Wolff merkte in december al op dat het wel een tandje minder mag met de directe communicatie tijdens de race tussen de teambazen en wedstrijdleider Michael Masi. De Mercedes-teambaas stak daarbij ook de hand in eigen boezem. Wolff gaf toe dat hij zich tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi teveel had laten meeslepen. “We kregen de kans om rechtstreeks met de race directeur te spreken. En omdat we zo hard hebben gevochten voor de belangen van onze teams, zijn we allemaal te ver gegaan,” zei Wolff destijds tegen Motorsport.com over zichzelf en concurrent Christian Horner.

Red Bull-adviseur Helmut Marko sluit zich daar bij aan. Hij vindt dat het de wedstrijdleiding in de huidige situatie onmogelijk wordt gemaakt om heldere en onbevooroordeelde beslissingen te nemen. De teambazen mogen onbeperkt tegen wedstrijdleder Masi praten en dat zou alleen maar tot verwarring kunnen leiden, aldus Marko tegen Servus-TV. “Ze praten non-stop [tegen Masi]. Dat moet afgeschermd worden.”

VAR

En dus vindt Marko het hoog tijd voor een beperking van de radiocommunicatie tussen de teams en de raceleiding. In plaats daarvan denkt de Oostenrijker aan een systeem dat vergelijkbaar is als dat in het voetbal. “Er is bijvoorbeeld video-analyse”, oppert Marko. In zo’n systeem zou per team slechts één verantwoordelijke in contact staan met de wedstrijdleiding.

