De nieuwe strafrichtlijnen van de FIA voorafgaand aan het 2025-seizoen hebben het nodige stof doen opwaaien. De strengere straffen op wangedrag van de coureurs, waaronder op vloeken, konden al voor de bekendmaking op weerstand vanuit de Formule 1 rekenen. Naar verluidt waren meerdere werknemers van de FIA zelf ook tegen de nieuwe richtlijnen en hoe deze zonder grootschalig overleg er doorheen zijn gedrukt.

In de op woensdag bekendgemaakte nieuwe strafrichtlijnen staat dat coureurs strenger gestraft zullen worden voor ‘wangedrag’. Niet alleen grof taalgebruik valt hieronder, maar ook “gebaren of tekens die beledigend, kwetsend of grof” zijn. Ook woorden of daden die morele schade aanbrengen aan de FIA zelf én politieke, religieuze of persoonlijke verklaringen die het neutraliteitsprincipe van de FIA kunnen schaden, staan de strengere straffen te wachten.

Volgens een FIA-vertegenwoordiger moeten de nieuwe richtlijnen voor “meer transparantie en consistentie zorgen bij de besluitvorming. Het doel van deze nieuwe bijlage is om stewards duidelijke richtlijnen te geven met betrekking tot de straffen voor overtredingen van specifieke artikelen uit de internationale sportcode.”

BBC Sport meldt echter dat ‘veel’ mensen bij de FIA tegen het plan waren. Volgens het Britse medium zei “één bron dat het (plan, red.) er doorgedrukt was na een ‘snelle e-vote en zonder overleg met andere belanghebbenden of de GPDA of de eigen rijderscommissie van de FIA’.” Een andere werknemer vroeg zich naar verluidt af waarom de strafrichtlijnen niet tijdens de volgende vergadering van de World Motor Sport Council (WMSC) konden worden besproken.

Belachelijk

De Grand Prix Drivers’ Association, de vakbond voor de coureurs, heeft “nog geen reactie op dit moment”. Volgens BBC Sport zei een bron vanuit het kamp van één van de coureurs dat de nieuwe strafrichtlijnen ‘belachelijk’ waren. “Hij (FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, red.) gedraagt zich als een dictator”, werd er volgens het Britse medium nog aan toegevoegd.

