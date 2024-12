FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem krijgt bijval voor zijn scheldbeleid vanuit onverwachte hoek. Mercedes-teambaas Toto Wolff is het met de voorzitter eens dat de coureurs wel wat netter kunnen zijn over de boordradio. “Ik ben het niet eens met veel van de andere dingen waar Ben Sulayem mee komt”, aldus Wolff.

Toto Wolff en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zijn het bij lange na niet op elk punt eens. De Oostenrijkse teambaas geeft echter toe het standpunt van de voorzitter over het schelden van de coureurs wel te zien zitten. Wolff was eerder nog kritisch op de ontstane ‘realityshow’ in de Formule 1 dankzij alle perikelen binnen de FIA, maar de teambaas lijkt op dit punt wel de kant van Ben Sulayem te kiezen.

“Ik heb een zevenjarige die karts rijdt en naar alles kijkt”, vertelt Wolff waarom hij zijn steun betuigt aan Ben Sulayem, tegen Motorsport.com. “Het is de eerste keer, een paar maanden geleden, dat hij zei ‘what the f**k‘, en ik zei ‘waar heb je dat vandaan?’. Hij zei dat hij het van de coureurs had.”

‘Behoorlijk onbeleefd’

Scheldpartijen van de coureurs in de auto komen wel vaker voorbij, maar volgens Wolff kan het allemaal wel wat netter in de Formule 1. “Ik heb mijn conflicten met Mohammed (Ben Sulayem, red.), maar in dat geval zijn de coureurs, alle coureurs, rolmodellen. Ik ben het niet eens met veel van de andere dingen waar hij (Ben Sulayem, red.) mee komt, maar wat dat betreft denk ik dat als je ‘f**k’ vertaalt in je eigen taal of mijn taal, het behoorlijk onbeleefd is. Zelf zou ik dat nooit op de radio zeggen.”

Max Verstappen kreeg tijdens het Grand Prix-weekend van Singapore een taakstraf, omdat hij de RB20 als ‘fucked’ bestempelde tijdens een FIA-persconferentie. “Het is wel een coureur van wie het Engels niet zijn moedertaal is”, verdedigde teambaas Christian Horner in september nog zijn coureur. Verstappen heeft ondertussen zijn taakstraf vervuld.

