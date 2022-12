Na de tien teambazen hebben ook zijn collega-coureurs Max Verstappen als beste Formule 1-coureur van 2022 aangewezen. Achttien van Verstappens negentien collega’s brachten hun stem uit.

De enige van de fulltime coureurs die niet meedeed aan deze poll van Formula1.com, was Lewis Hamilton. De Brit eindigde zelf overigens gedeeld als derde met zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Achter Verstappen legde zijn titelrivaal Charles Leclerc beslag op de tweede plek.

Opvallende naam

Achter dit kwartet eindigde Lando Norris als vijfde, voor de Spanjaarden Fernando Alonso en Carlos Sainz. Op plek acht vinden we een opvallende naam terug: Alexander Albon, die ondanks dat hij slechts vier punten pakte voor het kleine Williams dus toch indruk op zijn collega’s wist te maken.

Albon moet de achtste plek overigens wel delen met Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Negen van de tien namen zijn hetzelfde als in de top tien van de teambazen. Daarin ontbrak Albon, maar verdiende Valtteri Bottas wel een plekje.

Zijn collega-coureurs slaan de prestaties van Albon dus hoger aan dan die van Bottas. De negentien coureurs die hun stem uitbrachten, mochten overigens ook op zichzelf stemmen – al meldt Formula1.com dat niet iedere coureur dat deed.

Iedere coureur diende een top tien in te vullen, waarbij punten werden uitgedeeld zoals dat normaliter na een Grand Prix gebeurt. Het puntentotaal is in dit geval overigens niet bekendgemaakt. De teambazen gaven Verstappen eerder 207 punten, flink meer dan nummer twee Leclerc (144 punten).

