Max Verstappen is – weinig verrassend – als winnaar uit de bus gekomen na een verkiezing onder teambazen over wie de beste coureurs van 2022 waren. Lewis Hamilton eindigde buiten de top drie.

Hamilton werd namelijk vierde, met exact honderd punten. Verstappen scoorde er meer dan twee keer zoveel, 207 stuks. Genoeg voor de Nederlander om deze eretitel via Formula1.com te prolongeren. In 2021 werd Verstappen namelijk ook al als beste coureur aangewezen door de verzamelde teambazen.

Lees ook: Max Verstappen weer Sportman van het Jaar

Achter Verstappen eindigt Charles Leclerc, net als in het WK, als tweede. Met een score van 144 punten blijft de Monegask Mercedes-rijder George Russell voor. Russell maakt zo een sprong: hij eindigde in 2021 als achtste. Hamilton is vierde, nadat hij vorig jaar tweede was. Sergio Pérez maakt de top vijf vol.

Pérez eindigt daarmee in tegenstelling tot in 2021 wél in de top tien. Op plek zes vinden we een daler: Lando Norris, in 2021 nog derde. De Brit werd natuurlijk niet geholpen door zijn minder competitieve McLaren dit seizoen. Net als Norris zakt ook Carlos Sainz drie plekken: van vier naar zeven.

Lees ook: Coronel: ‘Norris naast Verstappen? Nee, naast Max houdt je carrière op’

Fernando Alonso eindigt met slechts één puntje minder dan Sainz (68 om 67) als achtste. Valtteri Bottas blijft Sebastian Vettel net voor op plek negen. Vettel, de laatste naam op het lijstje, is terug van weggeweest nadat hij de teambazen top tien niet haalde in 2021.

Vergeleken met vorig jaar zijn de Fransen Pierre Gasly en Esteban Ocon uit de top tien gekukeld. In totaal had een coureur 24 punten nodig om de top tien te halen. Punten werden toegekend door elke teambaas een top tien te laten samenstellen, waarbij punten werden uitgedeeld op basis van F1’s puntensysteem.