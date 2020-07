Oorzaak opgave Ocon net dezelfde als Ricciardo tijdens openingsweekend

Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft onthuld dat de oorzaak van de opgave van Esteban Ocon tijdens de GP van Steiermark net dezelfde is als die van Daniel Ricciardo een week eerder. De RS20 kampt met een koelingsprobleem. Volgens Abiteboul is de betrouwbaarheid van de Renault-bolide “onacceptabel”.

“Ik heb verschillende emoties ervaren afgelopen weekend”, vertelt Abiteboul aan Crash. Op zaterdag imponeerde Esteban Ocon met een vijfde plek in de kletsnatte kwalificatie, een dag later moest de jonge Fransman al snel opgeven met koelingsproblemen. “Na de kwalificatie, waarin beide auto’s Q3 bereikten en Esteban zijn snelheid liet zien in extreme omstandigheden, was er een positief gevoel”, blikt de Renault-teambaas terug.

24 uur later was het gevoel in de Renault-garage compleet anders. “De emoties waren veel pijnlijker na alweer een opgave van een van onze auto’s, veroorzaakt door precies hetzelfde probleem als afgelopen weekend”, doelt Abiteboul op het koelingsprobleem waardoor ook Daniel Ricciardo tijdens de openingsrace moest opgeven.

Abiteboul benadrukt dat Renaults betrouwbaarheid aan het begin van het seizoen 2020 gewoonweg “niet acceptabel” is. “We hebben veel moeite gedaan om de onderdelen in Enstone te krijgen, te onderzoeken, en vervolgens weer naar Oostenrijk te sturen, maar het is duidelijk dat we alsnog iets over het hoofd hebben gezien.” In een seizoen waar het middenveld erg kort bij elkaar zit en elk punt cruciaal is, kan de slechte betrouwbaarheid grote gevolgen hebben. “Deze slechte betrouwbaarheid is natuurlijk niet acceptabel”, besluit de Fransman.



