Ricciardo verlaat Spielberg met gemengde gevoelens: ‘Gefrustreerd, maar positieve tekens’

Daniel Ricciardo leek tijdens de GP van Steiermark lange tijd op weg naar P6, maar in de ultieme slotfase verloor de Australiër posities aan Stroll en Norris. Een achtste plek voor Ricciardo dus, wat voor gemengde gevoelens zorgt. “We zitten in de buurt van Albon en Norris.”

“Ik ben een beetje gefrustreerd,” vertelt Daniel Ricciardo na de race, “want we reden lange tijd zesde. Maar met nog twee ronden te gaan, yeah… Zakte het nogal in elkaar.” Ricciardo verwachtte zich niet aan de inhaalactie van Lance Stroll. “Ik keek in mijn spiegels en zag Stroll niet dichterbij zitten dan 20 ronden ervoor.”

Stroll dook in de voorlaatste ronde binnendoor bij Ricciardo, waarna beide coureurs wijd gingen en Norris langszij zagen komen. Ricciardo is kritisch voor zichzelf, maar ook Stroll treft schuld volgens de Aussie. “Hij had de bocht nooit gehaald, het was beetje een kamikaze-actie van Stroll. Dat heeft ons uiteindelijk allebei een plek gekost aan Norris.”

Tijdens de openingsrace moest Ricciardo al snel opgeven met koelingsproblemen, maar na de tweede race van het seizoen is de Australiër hoopvol. “Ik zag positieve tekens, ik denk dat we de auto verbeterd hebben. Qua pace zitten we redelijk in buurt Albon en Norris.” Voorlopig kijkt de Renault-coureur vooral uit naar de Britse double header op Silverstone begin augustus. “Ik ben benieuwd, Silverstone was vorig jaar goed voor ons.”

